Barbatii care se insoara cu femei plinute sunt mai fericiti

Femeile din toata lumea tin regimuri imposibile si se infometeaza pana in punctul in care nu mai au niciun chef de viata.

Sophia Loren, o actrita cu forme pline in tinerete spunea ca prefera cateva kilograme in plus pe solduri decat sa renunte la a se bucura de micile placeri cum ar fi pastele, pizza, tiramisu si vinul rosu.

Trendul multor ani a fost femeia snur. Dar oare asta este ceea ce isi doresc barbatii?

Adevarul este ca multi barbati prefera femeile cu forme apetisante. Iar stiinta spune ca ele au si capacitatea de a-i face fericiti.

Potrivit unui studiu condus de dr. Filemon Alvarado si dr. Edgardo Morales, de la catedra de psihologie a UNAM (Universitatea Nationala Autonoma a Mexicului), barbatii care sunt casatoriti sau doar intr-o relatie serioasa cu femei plinute sunt de zece ori mai fericiti decat cei ale caror partenere de viata sunt slabe.

Nu doar ca zambesc mai mult, dar au si solutii mult mai rapide la problemele serioase de viata.

Studiul a aratat, de asemenea, ca femeile plinute au un nivel mai ridicat de intelegere si anticipare a nevoilor partenerilor lor.

Acestea au si abilitati mai bune de supravietuire. In ultimii ani, multe femei s-au axat mai mult pe cariera si mai putin pe gatit, insa studiul a ajuns la concluzia ca femeile plinute prefera sa gateasca si au grija de partenerii lor.

Cu alte cuvinte, acele cateva kilograme in plus nu sunt grasime, ci reprezinta un aport suplimentar de dragoste si sensibilitate.

Femeile cu forme au fost apreciate dintotdeauna, pentru ca emana feminitate si fertilitate. Nici suplele nu trebuie sa isi faca griji, fiecare tip de femeie atrage un anumit soi de barbat.

Ideea este ca nu trebuie sa ne ghidam dupa matrite, nu trebuie sa fim toti la fel, ci sa ne respectam si sa ne onoram corpurile. Sa avem intotdeauna ca ideal sanatatea noastra, atat fizica, dar si mentala.

Nu trebuie sa te torturezi cu diete stricte, daca structura ta este mai plina, ci sa-ti imbratisezi feminitatea si sa devii partenera barbatilor care prefera femeile voluptoase.

Frumusetea nu se masoara cu cantarul sau cu centimetrul. Onoreaza-ti corpul cu hrana sanatoasa, misca-te cu bucurie, lasa-ti corpul sa isi gaseasca forma si greutatea la care se simte cel mai bine.

Nu mai fi obsedata si nu te mai pedepsi atat. Traieste cu bucurie.

Esti adorabila, esti frumoasa, atunci cand esti si increzatoare va straluci frumusetea ta interioara, iar barbatii te vor aprecia indiferent de masura hainelor.

