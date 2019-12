Barbatul beat si fara permis care a provocat accidentul de la Ovidiu, retinut

Bărbatul care a provocat accidentul de astăzi, din orașul Ovidiu, a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența băuturilor alcoolice, conducere sub influența substanțelor psihoactive, conducere fără permis, conducerea unui vehicul neînmatriculat și vătămare corporală din culpă, informează Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Iliescu.Amintim că, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a fost solicitat să intervină în Ovidiu.Este vorba despre un accident rutier produs pe strada Poiana.În urma impactului, două persoane au fost rănite. Victimele sunt conștiente și cooperante.Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean a transmis că cele două victime sunt conștiente, însă prezintă traumatisme cranio-cerebrale.Victimele au fost transportate la spital.Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Iliescu, a declarat cu privire la eveniment:Conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor regulementare de oprire efectuate de polițiștii Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu, în localitate.Acesta a fost urmărit, în sprijin sosind un echipaj al Serviciului Rutier Constanța și un echipaj al Poliției orașului Ovidiu, până pe strada Poiana din localitatea Ovidiu, când a fost blocat în trafic.În momentul blocării, bărbatul a avariat un autoturism parcat și o autospecială a Poliției orașului Ovidiu.Conducătorul auto se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul la testarea cu aparatul etilotest fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.De asemenea, în urma verificărilor s-a stabilit faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul condus avea numerele de înmatriculare provizorii expirate.În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto urmărit, precum și vătămarea corporală a unei alte persoane, care se afla în autoturismul parcat.Sursa foto: IPJ ConstanțaCitește și: Beat și fără permis, accident cu o mașină de poliție în Ovidiu. Cum arată urmărirea (galerie foto+video)