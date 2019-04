Barbatul care a amenintat cu rachete Hotelul Sheraton din Bucuresti a fost retinut. Avea in casa bombe artizanale

Barbatul din judetul Alba care este autorul amenintarii cu rachete la Scoala americana si la Hotelul Sheraton din Bucuresti a fost retinut. In casa lui, la perchezitie, politistii si procurorii au gasit substante si dispozitive explozive improvizate, dar si documente prin care solicita 30.000 de euro, in bitcoin, in numele Organizatiei "Vlad Tepes".