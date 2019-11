Barbatul care a atacat un politist langa o sectie de vot din Prahova, urmarit penal

Barbatul din localitatea prahoveana Draganeasa, impuscat in picior in curtea unei sectii de votare, sambata seara, de un politist, dupa ce l-a atacat, este urmarit penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice, in prezent fiind internat sub paza la spital, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog.