Barbatul care a gasit-o pe Adriana a facut prima declaratie publica: "M-am rugat la Dumnezeu"

Barbatul care a gasit o pe Adriana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul care a gasit-o moarta pe fetita de 11 ani din Gura Sutii, judetul Dambovita, despre care se banuieste ca ar fi fost ucisa de un cetatean olandez, se numeste George Slavoiu. George Slavoiu a gasit-o pe Mihaela-Adriana Fieraru in lanul de porumb de pe raza comunei Salcioara-sat Ghinesti, pe un camp, la cativa km de casa. Seful Politiei Romane a facut primele declaratii despre cetateanul olandez: Se ia in calcul ca acesta sa fi fost ucis Pe corpul copilei, care a disparut vineri dupa-amiaza in drumul de la scoala spre casa, au fost gasite urme de violenta. George Slavoiu este voluntar in cadrul Asociatiei Rescue 4×4 si are 49 de ani. Intrebat cum a gasit-o pe fata, aces ...