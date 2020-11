Barbatul care a lovit intentionat cu masina un politist in zona Garii de Nord din Capiatla, urmarit penal pentru ultraj

Barbatul care a lovit intentionat cu masina un politist in zona Garii de Nord din Capiatla este urmarit penal pentru ultraj, anunta Parchetul Judecatoriei Sectorului 1, o eventuala masura preventiva urmand sa fie luata de procurorul de caz. Sindicatul Europol ca re considera ca in acest caz este vorba de tentativa de omor si a a acuzat presiuni in acest caz si ca agresorul este apropiat al unei persoane de la Secretariatul General al Guvernului, comenteaza afirmand ca este o schimbare fireasca ...