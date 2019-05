Barbatul care s-a asezat in genunchi in fata lui Dancila: Adorm gandindu-ma la cei netrebnici, care ne trag inapoi

Barbatul care s-a asezat in genunchi in fata Vioricai Dancila, la intrunirea de la Satu Mare, nu a ratat ocazia sa ii faca si o declaratie la microfon, spunand ca se gandeste seara la "netrebnicii care ne trag inapoi" si apoi isi imagineaza ca adoarme in acelasi timp cu Viorica Dancila.