Barbatul care si-a legat baietelul de gat cu un streang si si-a agresat sotia a fost lasat in libertate

Streang google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul din orasul Siret, judetul Suceava, care si-a legat cu un streag de gat baietelul de doi ani si patru luni si a agresat-o si amenintat-o pe mama copilului a fost lasat in libertate de procurorii din Radauti, dupa ce initial a fost retinut pentru 24 de ore de politistii suceveni. „La data de 27.09.2019 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti a dispus punerea in miscare aactiunii penale fata de inculpatul D.V., pentru savarsirea infractiunilor de nerespectarea hotararii judecatoresti, lovire sau alte violente, amenintare si distrugere constand in aceea ca, la datele de 24.09.2019 in jurul orei 13.30 si 23.09.2019, in jurul orei 16.30, a incalcat Ordinul de protectie ...