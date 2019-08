Barbatul decedat in zona varfului Negoiu este celebrul alpinist Zsolt Torok

Zsolt Torok google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alpinistul dat disparut in Muntii Fagaras este celebrul Zsolt Torok si a fost gasit mort, a confirmat pentru Digi24.ro ministrul de interne, Mihai Fifor. Alpinistul avea 45 de ani, informeaza digi24. Ministrul de interne Mihai Fifor a postat sambata pe contul de o fotografie cu Zsolt Torok insotita de mesajul: „Ramas bun, prieten drag...Dumnezeu sa te odihneasca in pace!” Alpinistul care a disparut in Muntii Fagaras a fost localizat, a precizat sambata seful Salvamont Sibiu, Adrian David. „Alpinistul roman in varsta de 45 de ani a fost localizat in zona varfului Negoiu si se pare ca este decedat. Se incearca evacuarea pe calea aerului a acestuia si in zona sunt mai multe echipe salvamon ...