Barbatul din Arad bause o bere si se urcase la volan, dar l-a oprit politia. Cand s-a uitat mai bine la politistul care-l amenda si-a dat seama ca era mai beat decat el! Uite ce i-a facut soferul politistului turmentat

Un politist din cadrul IPJ Arad care se afla la serviciu, a oprit, alaturi de un coleg, un autoturism. Pana la un punct totul s-a desfasurat ca la carte: soferul masinii oprite a fost supus testului cu aparatul alcooltest, astfel s-a constatat ca avea o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur in aerul expirat, conform aradon.ro.

Conform procedurii, soferul prins a fost dus de catre echipajul de politie la orasenesc Ineu pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Numai ca aici, la spital, soferul prins cu mata-n sac, a descoperit cu stupoare ca agentul de politie care l-a oprit era mult mai beat decat el. A decis sa sune la 112 si a povestit totul. Asa se face ca la spital a sosit un alt echipaj de politie care l-a testat pe subofiterul din primul echipaj de politie! Rezultatul a demonstrat ca omul avusese dreptate, politistul avea 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat.

„Evenimentul a avut loc in data de 6 august. Politistul, care facea parte dintr-un echipaj de politie, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, pe linie rutiera, a depistat in trafic, pe raza localitatii Botfei, un barbat in timp ce conducea un autoturism avand o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur aer in aerul expirat. Intrucat s-a dispus recoltarea de probe biologice, pe timpul conducerii conducatorului auto la spitalul orasenesc Ineu, acesta a apelat 112, sesizandu-ne cu privire la starea vadita de alcoolemie a unui coleg, membru al echipajului de politie. Subofiterul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat. Luand la cunostinta de starea colegului nostru, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Arad a dispus de indata cercetarea prealabila a agentului de politie, urmand ca la finalul verificarilor sa fie luate masurile legale”, a declarat inspectorul principal de politie Lorena Radu, purtatorul de cuvant al IPJ Arad, conform aradon.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.