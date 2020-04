Barbatul suspect de COVID-19 și fugit dintr-un spital clujean era liberat condiționat și avea interdicție in Cluj-Napoca

Cautat de politie

Bărbatul de 37 de ani, care a fugit astăzi din Spitalul de Pneumoftiziologie din Cluj, în timp ce era suspect de COVID-19, a fost liberat condiționat în noiembrie 2019 și are interdicție în Cluj-Napoca.

”Poliţia a fost sesizată cu privire la faptul că, la data de 1 aprilie., Androne Nicolae Marian, în vârstă de 37 de ani, din județul Buzău, a plecat voluntar dintr-o unitate medicală din municipiul Cluj-Napoca, unde se afla internat, fără încuviințarea personalului medical și nu s-a mai întors. Bărbatul a fost testat pentru virusul COVID-19, rezultatul fiind negativ.”, anunța IPJ Cluj.

Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca a dechis dosar penal: ”În data de 01.04.2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca s-a înregistrat dosarul penal cu nr. 2047/P/2020, dosar în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 1 şi 2 C.pen. şi neexecutarea sancţiunilor penale, prev. de art. 288 alin. 1 C.pen., constând în aceea că în perioada 31.03.2020, ora 21:00 – 01.04.2020, ora 11:00, o persoană de sex bărbătesc, faţă de care a fost dispusă anterior o pedeapsă complementară privind interzicerea dreptului de a se afla în municipiul Cluj-Napoca, fiind internată în Clinica de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca şi având simptomatologie specifică infectării cu virusul SARS-CoVID19, a părăsit incinta unităţii medicale, fără acordul personalului medical, prin escaladarea ferestrei salonului, după care s-a deplasat într-o direcţie necunoscută.”

Nicolae Androne a fost condamnat anul trecut în iunie definitiv de către Curtea de Apel Cluj pentru furt calificat la 1 an și 4 luni închisoare. Prin sentință, i s-a interzis să mai calce în Cluj-Napoca timp de 3 ani, arata clujust.ro

”In temeiul articolului 228, alin.1, 229, alin.1, lit.b si d si alin.2, lit.b din Codul penal, cu aplicarea art.35, alin.1, art.41 si 43, alin.5 si art.75, alin.2, lit.b si 76, alin.1 din Codul penal si cu aplicarea articolului 374, alin.4 si 396, alin.10 din Codul de procedura penala, condamna pe inculpatul ANDRONE Nicolae Marian, in prezent detinut, la pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat in forma continuata.

In temeiul articolului 67, alin.1 raportat la art.66, alin.1, lit.a, b, d si l din Codul penal aplica inculpatului pe o perioada de 3 ani pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, a dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, a dreptului de a alege si a dreptului de a se afla in localitatea Cluj-Napoca.”, se arată în sentință.

Pentru că a ispășit mare parte din pedeapsă în arest preventiv, condamnatul a fost liberat condiționat din penitenciarul Focșani în 27 noiembrie 2019.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.