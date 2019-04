Barcelona e in semifinale dupa 4 ani! A demolat-o pe United, 4-0 la general

Barcelona Messi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FC Barcelona e pentru prima oara dupa patru ani in semifinalele Ligii. Iar Messi, "dubla" azi, e golgeterul acestui sezon european, cu 10 reusite. Catalanii au invins-o usor pe United, 3-0 si s-au calificat in semifinale cu scorul general de 4-0. Acolo vor intalni invingatoarea dintre Liverpool si FC Porto (2-0 in tur). Oricat de mult a vrut United aceasta calificare, ii era imposibil sa se califice. Nu putea trece de Barcelona, nu acum. Aceasta e diferenta. In 2019, campioana blaugrana e o clasa peste Manchester. Si il are pe Messi in varf de forma. Dupa trei ani de suferinta si eliminari in "sferturile" Ligii, iata Barça in semifinale! Ca in 2015, cand a si cucerit t ...