Barna, despre Ponta: A incercat sa fie jucator, fara sa aiba nici carti, nici abilitate

Preşedintele USR, deputatul Dan Barna, a afirmat luni că Victor Ponta a încercat să fie jucător, "fără să aibă nici cărţi, nici abilitate" şi a spus că formaţiunea condusă de Ponta este "un partid de strânsură". "Ceea ce vedem este că Victor Ponta a încercat să fie jucător, fără să aibă nici cărţi, nici abilitate. În momentul de faţă (n.r. - Pro România), un partid de strânsură, are conflictele şi problemele partidelor de strânsură, partid făcut din oameni care sunt, de fapt, tot PSD, reacţionează ca atare, fiecare pe cont propriu, fiecare în funcţie de cât de bine sau de rău a negociat. Miza este însă una legitimă, aceea de a avea un nou guvern care să aibă votul Parlamentului şi prin care România să intre într-o logică de dezvoltare şi de funcţionare. Pentru că, în momentul de faţă, băltim ca ţară neavând un guvern legitim", a afirmat Barna, întrebat care este mesajul său pentru Pro România. Preşedintele Pro România, Victor Ponta, îi reproşează europarlamentarului Mihai Tudose că "a descoperit grija faţă de guvernare", după ce acesta din urmă a adresat un apel către colegii săi de partid, dar şi din alte formaţiuni politice parlamentare, să voteze Cabinetul Orban. "Dacă vă puneaţi întrebarea cine este 'negociatorul' cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD şi cu Ludovic Orban în weekend să votăm cu PNL! Cel pentru care am muncit toţi să ajungă la Parlamentul European şi care ne-a minţit în faţă pe toţi că nu merge, doar candidează să ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu câştigat pe lista Pro România! E bine că măcar separăm apele, dar este greşeala mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările şi ticăloşiile la adresa noastră! Mergem mai departe - mai puţini dar fără vânzători! Mihai Tudose a descoperit acum grija faţă de guvernare - tocmai el care a fugit de la Guvern de frica lui Dragnea şi l-a lăsat pe premierul Japoniei singur prin Bucureşti! Şi tocmai el care a zis că rămâne alături de noi să lupte în Parlamentul României şi a plecat imediat la Bruxelles pentru cinci ani cu voturile noastre", a scris Ponta, luni, pe Facebook. AGERPRES /(A-autor: Sorin Peneş, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)