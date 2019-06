Barna: Dupa alegerile din 26 mai, am inceput sa primesc telefoane foarte feng shui de la personalitati din politica

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, că după alegerile din 26 mai, tentaţia multora a fost de "a se lipi" de Alianţa USR PLUS, susţinând că a primit "telefoane foarte feng shui" de la personalităţi din ultimii 30 de ani din politică, inclusiv de la PSD. "După rezultatul din 26 mai, am început să primesc telefoane foarte feng shui de la personalităţi din ultimii 30 de ani din politică", a afirmat Dan Barna la TVR1. El nu a vrut să dea nume, dar a susţinut că a primit telefoane inclusiv de la PSD. "Au vrut să colaborăm, să ne ajute cu nişte primari, alte lucruri", a adăugat Dan Barna. El a subliniat că USR are criterii de integritate clare. "Avem filtre foarte clare, avem criterii de integritate care nu permit celor care au fost în conducerea altor partide, celor care au fost în alte partide decât după o perioadă de nişte ani, deci avem nişte criterii de integritate, bineînţeles, partea cu fără condamnări penale - sunt elemente fără de care nu discutăm. Sunt două componente, necesitatea de a creşte, pentru că suntem partide mici (...), pe de altă parte este tentaţia multora de a se lipi de acest nou star, pentru că noi avem aparenţa unui nou star al politicii româneşti. Şi atunci vin foarte mulţi cu entuziasm şi mulţi, la o verificare simplă, rezultă că au fost doi ani la PRM, trei ani la nu ştiu unde. Avem filtre şi pentru candidaţii comuni pe care îi vom avea", a mai spus Barna. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: *Barna, despre moţiunea de cenzură: E dificil de spus dacă trece; mai trebuie 20 de voturi de la PSD, nu e uşor