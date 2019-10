Barna, dupa prima runda de consultari cu Orban: Sa vedem de ce se va intampla luni si marti. Sectia Speciala ramane o prioritate

Liderul USR, Dan Barna, a declarat vineri, dupa discutiile cu premierul desemnat Ludovic Orban, ca negocierile vor continua si saptamana viitoare, dupa ce in primele doua zile ale saptamanii se va vedea ce se intampla in Parlament cu initiativa "Fara penali", alegerea primarilor in doua tururi si abrogarea legii recursului compensatoriu.