Barna și Cioloș insista pentru alegeri anticipate. „Soluția anticipatelor este cea in care credem”

Liderii alianței USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au explicat că soluția pentru criza guvernamentală este un Guvern de tranziție, care va avea drept scop pregătirea alegerilor anticipate. Barna a precizat că în cazul în care trece moțiunea de cenzură, aceasta va fi soluția pe care o vor propune președintelui Klaus Iohannis și a anunțat The post Barna și Cioloș insistă pentru alegeri anticipate. „Soluția anticipatelor este cea în care credem” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.