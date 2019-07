Barna il ataca pe Iohannis la baioneta

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E razboi in toata legea. Desi, aparent, PNL si USR afirma ca se au ca fratii. Ca lupta si unii si altii impotriva „ciumei rosii”. Pentru a rasturna Guvernul incapabil al frontului PSD si a instaura un Guvern capabil al frontului anti-PSD. In timp ce partidele mai mici, in frunte cu Pro Romania, au dat in bataiala, iar PNL umbla de colo-colo agitand ramura de maslin, USR si-a identificat dusmanul. In Klaus Iohannis. Adevarul este ca si unii si altii, adica si liberalii si useristii se bat pe acelasi electorat pe care l-au denumit generic electoratul de Dreapta. Mai corect spus insa este electoratul anti-PSD. Pentru ca, doctrinar, PNL si USR nu au de fapt nico legatura. Liberalii nu s ...