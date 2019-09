Barna: Presedintele Iohannis a fost un pompier pentru momentele cand casa a luat foc si se prabusea

Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, a declarat vineri că preşedintele Klaus Iohannis a fost "un pompier pentru momentele când casa a luat foc şi se prăbuşea" şi a spus că "România are nevoie de un preşedinte full-time". "Atuul pe care îl am în această competiţie este exact energia şi capacitatea de a reprezenta noua generaţie care vrea să se implice în salvarea României, nu mai putem continua cu vechea clasă politică, este un un mesaj pe care l-am primit de la mii de oameni în toate judeţele României. (...) România are nevoie de un preşedinte full-time, un preşedinte prezent în fiecare zi în viaţa cetăţenilor. Un mandat de cinci ani este un mandat lung. Putem vedea cu toţii unde suntem. Actuala situaţie, dacă continuăm la fel, poate nu o luăm înapoi, dar stagnăm. România trebuie să meargă mai departe, să se dezvolte, ori ceea ce propun eu, Alianţa USR-PLUS, este exact energia, voinţa şi ambiţia de a merge mai departe, de a nu rămâne în acelaşi joc de glezne în care trăim de 30 de ani. (...) Preşedintele Iohannis a fost un pompier pentru momentele când casa a luat foc şi se prăbuşea. Eu cred că dacă era un gospodar mai atent şi mai diligent poate nu ajungeam să luăm foc de atâtea ori în ultimii ani", a spus Barna, la depunerea candidaturii sale la alegerile prezidenţiale la sediul BEC. El s-a declarat convins că va intra în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale şi că va câştiga scrutinul. "Eu sunt foarte optimist că românii vor alege cu înţelepciune ce tip de Românie vor să avem pe mai departe, pentru că aceste alegeri sunt despre a rămâne în aceeaşi incertitudine în care trăim de 30 de ani şi a da şansa unei generaţii, acelei generaţii de tineri pe care societate o cere şi aşteaptă să se implice să facă acest pas în politică. Ceea ce a făcut Alianţa USR-Plus este să aducă nişte mii de oameni în politică. (...) Vechea clasă politică şi actuala structură, preşedintele Iohannis, PNL, ne spun constant că mai bine nu se poate. Noi spunem că se poate mai bine şi se poate astăzi şi România merită lucrul acesta", a spus Dan Barna. El a precizat că va merge la orice dezbatere la care vor participa preşedintele Klaus Iohannis şi candidatul PSD, Viorica Dăncilă. "Următoarea guvernare va fi o guvernare USR-PLUS", a mai spus Barna. Potrivit lui Barna, au fost depuse aproximativ 400.000 de semnături pentru susţinerea candidaturii sale. El a fost însoţit la sediul BEC de fostul premier Dacian Cioloş şi mai mulţi susţinători. "Depunem astăzi aproape 400.000 de semnături. România are nevoie de o schimbare. Primul pas au fost europarlamentarele, urmează prezidenţialele, parlamentarele şi localele. Timp de 30 de ani ne-am obişnuit să acceptăm puţin de la clasă politică. Românii pot şi merită să fie fericiţi, aici, în România. În acest moment nu mai putem să ne învârtim în jurul cozii aşa cum ne-am obişnuit în 30 de ani. Este nevoie de alegeri anticipate într-un termen cât mai scurt", a spus liderul USR. El a subliniat că moţiunea de cenzură este primul pas spre alegerile anticipate. "Vedem că este încă ezitări în diverse colţuri ale clasei politice. Nu trebuie să mai avem nicio ezitare, nu mai există niciun punct valoros în momentul de faţă în ceea ce priveşte guvernarea din România", a mai afirmat Barna. Liderul USR a subliniat că România are nevoie de o schimbare. "O întreb pe doamnă Dăncilă (...) unde este acea creştere economică despre care vorbeşte încontinuu, pentru că românii nu o simt", a spus Dan Barna. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu) Citiţi şi: Cioloş, la BEC: Suntem gata să conducem şi să guvernăm România cu oameni cinstiţi