Baronul de Neamț, Ionel Arsene, iși plaseaza oamenii in funcții importante. Fiul prefectului de Neamț, consilierul lui Meleșcanu

Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, și-a angajat un consilier. Dar nu pe oricine, ci pe fiul prefectului de Neamț, fieful baronului Ionel Arsene, președintele CJ Neamț. Mihai Sebastian Arsene se laudă pe contul de Facebook cu noul loc de muncă – consilier al președintelui Senatului. Și mama sa se laudă mândră cu „reușita" fiului. Mama fiind