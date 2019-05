Baschetbalistii de la Athletic Constanta au dus intalnirea cu CSM Sighetu Marmatiei la meciul decisiv

BC Athletic egalează situația la general în seria cu CSM Sighetu Marmației după un meci nebun care a avut nevoie de o repriză de overtime iar Gladiatorii din Tomis câștigă al doilea meci al seriei disputat la Galați, scor final CSM Sighetu Marmației 80-84 BC Athletic.

Nicu Ciucă best season performance la Athletic, termină în double-double și își ajută echipa cu 23p, 14 recuperări, 3 pase decisive și un block!

Pentru a doua oară consecutivă într-o deplasare, Alin Andrieș este cel mai eficient jucător și cel mai bun marcator al Gladiatorilor din Tomis cu 28p (2x3p), 4 recuperări, 2 pase decisive, 2 intercepții și 1 block.

Adrian Trandafir aproape de un double-double termină cu 11p (1x3p), 9 recuperări, 1 intercepție.

După ce s-a accidentat în meciul 1 și nu a mai intrat în joc, Dani Mâinea termină al doilea meci cu 7p (1x3p), 10 recuperări, 2 pase decisive, 1 block în aproape 30 de minute pe parchet.

Sergiu Ursu după un prim meci al seriei bun încheie meciul 2 cu 5p (1x3p), 5 recuperări, 2 pase decisive și 1 block.

Deondre Ray termină cu 4p, 4 recuperări, 2 pase decisive, 1 block, Andrei Oprean 3p (1x3p), 4 recuperări, 5 pase decisive, Brandon Lockhart 3p (1x3p), 1 recuperare.

Brandon McLean și Samuel Berkelund au fost indisponibili.

Cu 1-1 la general, BC Athletic trimite seria într-un meci capital și decisiv, meci care se va desfășura la Constanța, Luni, 20 Mai la Sala Sporturilor! Mulțumim tuturor celor care ne-au încurajat la Galați de la sală și de acasă!

Meciul de mâine se anunță unul de foc pentru Gladiatorii din Tomis! Team is everything!, se arată pe pagina de Facebook a BC Athletic.