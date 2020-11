Baschetbalistii de la Athletic Neptun Constanta, a doua infrangere la Cupa Romaniei

CSM Oradea se impune după o repriză secundă foarte bună. Gladiatorii din Tomis vor avea o zi de pauză iar joi vor întâlni Steaua București.

Am primit toată energia voastră pozitivă de acasă, vă mulțumim pentru tot suportul și pentru gânduri. Team is everything!, a fost mesajul clubului constănțean, care, în primul meci, a cedat cu 68-101 în disputa cu CSMU Oradea.