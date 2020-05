Baschetul a tras cortina : Nu se va mai juca nici la noi, nici in Europa in acest sezon (Mircea Cristescu)

Liga Naţională de baschet masculin a "tras cortina" în 9 martie, din cauza pandemiei Covid-19, cu echipa U Banca Transilvania Cluj lider la acel moment. Baschetul este un sport în care majoritatea contractelor cu jucătorii de valoare se încheie pe un sezon şi expiră în 30 mai, astfel încât eventuale decizii de continuare a stagiunii 2019-2020 ies din discuţie. Despre tot ce înseamnă încheierea sezonului, precum şi reluarea celui viitor, Mircea Cristescu, conducătorul liderului U BT Cluj, a vorbit pentru News.ro.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat că reluarea antrenamentelor sportivilor, din 15 mai, când se încheie starea de urgenţă, se va face în patru faze, numai în regim izolat. Nu este foarte clar însă, cadrul de reglementare pentru cluburi din sporturile de echipă, în sensul că, exceptând fotbalul, este greu de găsit vreunul care să îndeplinească toate condiţiile impuse la acest moment de MTS şi Ministerul Sănătăţii, între care: bază proprie de pregătire, izolare individuală a sportivilor şi a personalului care deserveşte, inclusiv cei care pregătesc şi servesc masa, teste Covid-19.

Totul tinde parcă doar spre sportul de elită, spre sportivii care ţintesc revenirea în pregătirea de înaltă performanţă în perspectiva Jocurilor Olimpice, amânate deja pentru 2021.

Nu există nicio îndrumare sau un set de reguli oficiale care să ajute sporturile de echipă în perspectiva noului sezon, în care conducătorii unor cluburi sunt cu gândul la participarea în cupele europene, de exemplu. Este şi cazul baschetului, care a suspendat Liga Naţională, ultimul meci fiind jucat în 9 martie. La acel moment, liderul clasamentului era U Banca Transilvania Cluj, cu 33 de puncte, la fel ca şi CSM Oradea, de pe locul secund. Intervine întrebarea simplă: se va da titlul de campioană? Şi dacă da, cine va fi, cum va fi stabilită? Întrebări care transferă responsabilitea şi presiunea pe FR Baschet.

Despre toate acestea a vorbit, pentru News.ro, Mircea Cristescu, cel care conduce echipa U Banca Transilvania Cluj.

"Am vorbit în Biroul federal despre ce va urma, cu toţii am fost de acord la acel moment că ne dorim să încheiem sezonul pe teren. Cine nu ar vrea? Toate cluburile au făcut investiţii şi au avut obiective. Din păcate, nu se mai poate! Majoritatea contractelor sunt până în 30 mai, iar la unele cluburi chiar mai devreme cu o lună. Starea de urgenţă se încheie în 15 mai, nu mai e cazul de prelungit contracte, mai ales că mai aveam de jucat destule etape din Top 6 până la play-off. Ultimul meci din finala campionatului era programat chiar în 30 mai. În baschet nu vorbim doar de partea financiară, există respect, fair-play, multe sentimente, inclusiv ale fanilor. Este greu să convingi jucători de pe toate continentele, în această situaţie grea în care contează sănătatea în primul rând, să rămână. Să le oferi şomaj tehnic, în aşteptarea unei decizii care nu ştie nimeni când şi dacă va veni pentru clubul tău. Nu este vina nimănui, nici a noastră, nici a sportivilor, a conducătorilor din ţară, pur şi simplu se întâmplă ceva prin care nu am trecut niciunul! Toată lumea a dorit să meargă acasă de la clubul nostru. Acum, mai avem în Cluj un singur jucător străin, care nu a plecat la timp şi apoi nu s-a mai putut, este încă aici şi avem grijă de el", spune Cristescu.

Ce va urma? Se mai poate spera la salvarea finalului de sezon în Liga Naţională?

”Timpul nu ne mai permite să reluăm/continuăm. Sigur că va urma o decizie oficială a federaţiei. Restricţiile dispar încet în societatea noastră, dar noi nu ştim, nu ne spune nimeni ce avem de făcut. Baschet în acest sezon nu cred că se va mai juca nici la noi, nici în Europa. Nu ştim când vom putea relua, nu pentru acest sezon, pentru viitorul măcar. Mi se pare că ceea ce s-a comunicat pentru sportul românesc este doar pentru loturile naţionale, pentru cei care vor avea calificări la Jocurile Olimpice. Cluburile normale din România nu sunt Barcelona, Real Madrid sau Bayern, nu au fonduri nelimitate şi la dispoziţie cum vor. Nu există infrastructura şi condiţiile cerute în acest moment, ca să nu mai vorbim despre câte cluburi trăiesc din banii statului. Sperăm să se revină cu o rectificare, pentru că altfel nu vor mai exista loturi naţionale în viitor. Ele îşi iau sportivii de la cluburi, mă refer strict la sporturile de echipă, nu la cele individuale, unde sunt cu totul alte condiţii şi sunt permise altfel antrenamentele. Ca să nu mai vorbim de faptul că vor fi o grămadă de şomeri. Când nu te poţi antrena, nu-ţi poţi face meseria, cam acolo ajungi! Se iese din starea de urgenţă, dar cluburile private, atâtea câte sunt şi fac eforturi pentru rezultate în cupe europene, nu vor avea de unde face rost de bani. Acolo sunt sportivi de valoare, de loturi naţionale, însă dacă ajung şomeri, încet se va contribui la dărâmarea sportului românesc. Pentru un sportiv tânăr ar putea fi final de carieră!”, consideră Mircea Cristescu.

La momentul întreruperii Ligii Naţionale, U BT Cluj şi CSM Oradea, ambele cu câte 33 de puncte, se aflau pe primele două poziţii ale clasamentului. FR Baschet poartă discuţii de multe săptămâni cu cluburile în încercarea de a găsi soluţii pentru încheierea sezonului, dar acestea par deja imposibile pe teren. Baschetul european a închis sezonul în diverse formule, cu acordarea titlului naţional sau nu, însă în România nu s-a luat încă o decizie, fiind programată încă o discuţie cu conducătorii de cluburi înainte de 15 mai.

”E simplu! Orice decizie se va lua privind titlul, va afecta un club sau altul. Cam 20-25% din ţările europene au decis să nu dea titlul, iar celelalte au îngheţat campionatul, implicit recunoscând poziţia de lider al echipei de la acel moment, fără a acorda medalii sau cupe. Este important pentru participarea în cupele europene din viitorul sezon, chiar dacă FIBA nu a anunţat încă procedurile. Sincer, nu ar fi o mândrie pentru nimeni să spună că a luat titlul în anul pandemiei, pentru că acum ne gândim la sănătate. Pe de altă parte, nu poţi da la o parte munca din tot sezonul de până acum, nu poţi şterge cu buretele! Sigur că vreau să dea titlul, să se îngheţe clasamentul ca acum, cu U BT pe primul loc. Mi se pare corect pentru că în duelul cu CSM Oradea avem 4-2 în întâlnirile directe. Cred că de-asta şi majoritatea ţărilor au îngheţat clasamentele, pentru a stabili astfel cine va merge în cupele europene şi mai ales în care cupe. Deocamdată, în acest sezon, întrerupt în luna martie, am dovedit că am fost cei mai buni!”, consideră Cristescu.

Gândurile zboară inevitabil la sezonul viitor, este clar că acesta nu mai are nicio şansă de a se încheia pe teren. Spaima este însă legată de faptul că nici stagiunea viitoare nu va putea începe la timp pentru a spera la performanţă. "Ne dorim să ne reunim, ca în fiecare an, la 1 august. Doar că trebuie să ştii ce buget ai, cu ce echipă, dacă vei merge în cupe europene, când te înscrii, iar toate acestea depind în primul rând de decizia FR Baschet privind încheierea acestui sezon, apoi de prevederile FIBA pentru următorul şi tot aşa. Sunt prea multe necunoscute! Asta, de fapt, ne omoară: incertitudinea! Cum să faci planuri când nu ştii nimic?"

În ultimele două luni, majoritatea cluburilor din România şi Europa s-au confruntat cu problemele juridice legate de încheierea sau nu a contractelor cu jucătorii, cu acceptarea sau nu a reducerii contractelor. Cum a rezolvat U BT Cluj această situaţie?

”Am avut mai întâi o întrunire a Consiliului Director al clubului, am decis cum e mai bine să facem, respectând şi recomandările Tribunalului Arbitral de Baschet (BAT) de la Lausanne, şi am ajuns de comun acord cu jucătorii la o soluţie. Au gândit şi ei la fel. Dacă reveneau să joace reluam contractul, dacă nu, am plătit după întreruperea campionatului 50% din obligaţiile contractuale. Ei au plecat acasă cu totul plătit, inclusiv bonusurile din Cupa României. Când vor reveni, contractul se va relua complet”, explică Mircea Cristescu.

Doar că, să nu uităm, baschetul este, din păcate, sportul în care se semnează de multe ori contracte pe un sezon, în speciali cu jucătorii străini de valoare. U BT Cluj mai are în acest moment şapte jucători disponibili, din care trei sub contract pentru viitorul sezon, ceilalţi fiind legitimaţi, dar prea tineri pentru a-i arunca în luptă. ”Avem jucători sub contract, îşi doresc să revină şi cei ale căror contracte expirau în 30 mai, suntem norocoşi, dar ce putem spune sigur acum? Cum poţi angaja contracte, când tu nu ştii nimic? Cum poţi contacta jucători pentru viitoarea echipă? Este ireală forma unei echipe fără meciuri de pregătire, presupunând că te-ai reuni în 1 august. Nu poţi programa nimic în acest moment ca strategie”.

În Cluj-Napoca, unde sunt două săli de sport – ”Horia Demian” (2.575 locuri) şi BT Arena (până la 10.000 de locuri) - nu poţi emite pretenţii de antrenamente în prezent. BT Arena a fost recepţionată, chiar miercuri, drept ”spital de campanie”, amenajat cu 350 de paturi pentru sosirea persoanelor cu afecţiuni uşoare Covid-19, iar cealaltă sală nu mai serveşte drept punct de triaj pentru persoanele sosite din străinătate şi care urmau să intre în carantină, iar de opt zile este curăţată şi dezinfectată. ”Este închisă! Avem voie la biroul mutat aici, dar nici vorbă de pregătire sau antrenamente! Căminul clubului, pe care îl avem datorită statutului de club cu utilitate publică, a fost golit. Jucători, staff, oameni ai clubului care erau cazaţi acolo au plecat, fiind pus la dispoziţia statului. Sigur că ne bucurăm să putem ajuta şi suntem obligaţi să facem asta, nicio problemă! Doar că acesta este tabloul situaţiei. Totul în stand-by!”.

Ca şi în alte sporturi româneşti de echipă, care nu au şansa de a spera la calificări la Jocurile Olimpice, şi baschetul suferă în această perioadă. Ca peste tot, incertitudinea, uneori sentimentul de haos, îngreunează orice plan de viitor.

Pentru cluburile private însă, totul pare a fi şi mai complicat. Ce sponsori se mai gândesc acum sau se vor mai gândi la sport peste şase luni? ”S-ar putea să avem următorul sezon de Ligă Naţională cu jumătate din numărul echipelor. E cam trist, nu-i aşa?”.