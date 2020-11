Basescu: Arafat este foarte bun pentru achizitii de salvari vopsite in rosu. Pentru actiune in situatie de criza, ISU are nevoie de un cap limpede

Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca ISU, structura militarizata, are ca obiectiv fundamental "eficientizarea actiunilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta", lucru care in pandemia de Covid-19, ca si in alte situatii, s-a dovedit ca nu poate face sub coordonarea lui Raed Arafat. "Arafat este foarte bun pentru achizitii de salvari vopsite in rosu sau pentru functia de purtator de cuvant si de imagine tv. Pentru actiune in situatie de criza, ISU are nevoie de un cap ...