Basescu arunca 'bomba' - in ce scenariu ar putea candida la Primaria Capitalei: 'PMP va trebui sa iși apere șansele'

Eurodeputatul Traian Băsescu a explicat, joi seară, în direct pe B1 TV, că „PMP va trebuie să își apere șansele” dacă partidele de opoziție din București nu reușesc să ajungă la o formulă comună pentru posturile de consilier general. În acest scenariu, spune fostul președinte, formațiunea va fi pusă în situația de a propune un candidat pentru Primăria Capitalei, iar o variantă ar putea fi chiar el.

Întrebat de Tudor Mușat, joi seară, în direct pe B1 TV, dacă se înscrie în cursa pentru Primăria Capitalei, în condițiile în care a lansat o aluzie în acest sens, Traian Băsescu a răspuns: „Nu e o aluzie, e un lucru foarte serios, adică noi sperăm într-o candidatură a dreptei. Dacă vă aduceți aminte, eu am fost cel care a insistat și am fost primul care a lansat ideea Nicușor, candidatul opoziției, candidatul dreptei. Din păcate, înțeleg că USR spune, da, îl susținem pe Nicușor, dar cu asta, basta, n-avem nicio treabă să mergem mai departe! Păi, eu îți dau susținerea la candidatul la funcția de primar general, și tu îmi spui, n-ai nicio treabă la Consiliu. Păi, fără candidat la Primărie, n-o să am niciun consilier general. Dacă se reușește o coalizare a dreptei, foarte bine, PMP va participa la ea, plecând de la susținerea pentru candidatul la primar general. Dacă nu se reușește o alianță, PMP va trebui să își apere șansele, și atunci un candidat din interiorul PMP este obligatoriu să se afle pe piața politică. Nu exclud posibilitatea ca acel candidat să fiu eu”.

Întrebat dacă nu cumva îl atrage o confruntare politică împotriva lui Victor Ponta, o rivalitate deja cu multă tradiție pe scena publică românească, Traian Băsescu a afirmat: „Pentru mine e interesantă orice confruntare politică. Orice competiție este un lucru pe care e păcat să îl refuzi. Dacă ai ocazia să intri într-o competiție, intră”.