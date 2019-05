Basescu crede ca referendumul este riscant pentru justiție: Ratarea ar permite schimbarea legilor prin OUG. Iohannis trebuie sa aiba doar aceasta grija

Traian Băsescu susține, referitor la prezența președintelui Klaus Iohannis la mitingul PNL de la Iași, că șeful statului trebuie să aibă o singură mare grijă: referendumul. Fostul președintele consideră că invalidarea referendumului ar putea duce chiar și la schimbarea legilor prin OUG.

"Președintele are voie să facă campanie electorala. Discursul nu a fost unul despre liberali. Eu, în locul lui, aș avea o singură mare grijă: să nu se rateze referendumul. Ar fi o lovitură pentru justitie. Dacă prin vot nu va fi validat, întrebările puse vor afecta justitia, nu numai situatia domnului Iohannis, și vor permite inclusiv abordări masive din punct de vedere al schimbării legilor prin OUG. E un referendum riscant. Domnul președinte trebuie să fie in campanie continua de sustinere a participarii la referendum. Eu de câte ori am ocazia sustin participarea", a declarat Traian Băsescu la Romania TV.