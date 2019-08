Basescu, despre alianța Pro Romania – ALDE: Ii va ingropa și pe unii și pe alții. Un mini-USL format din scursuri. Și-au facut calcule greșite

Fostul presedinte Traian Basescu a catalogat alianta Pro Romania – ALDE drept un mini-USL format din „scursuri, resturi, ramasite” din PSD si PNL care va „ingropa” ambele formatiuni. „As spune ca incurcate sunt caile Domnului. De fapt discutam despre ramasite, resturi din PSD si PNL care, daca luam de bun comunicatul dlui Tariceanu, formeaza mini-USL-ul. The post Băsescu, despre alianța Pro România – ALDE: Îi va îngropa și pe unii și pe alții. Un mini-USL format din scursuri. Și-au făcut calcule greșite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.