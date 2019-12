Basescu il critica pe Predoiu pe tema desfiintarii Sectiei Speciale: Slugareste si el putin, poate se mai pricopseste cu o decoratie

Fostul presedinte Traian Basescu, in prezent europarlamentar, critica dur desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, acuzand-l pe ministrul Justitiei Catalin Predoiu ca face ce stie mai bine: slugareste si el putin pe cei care vor sa vada din nou judecatorii pusi sub controlul DNA, pentru ca asa se mai poate "pricopsi cu o decoratie de la ambasadele straine". Basescu avertizeaza ca "ne intoarcem in epoca "statului cu dosul" pe dosare".