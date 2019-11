Basescu, mesaj transant pentru Iohannis: 'Are o alta mare problema...'

Traian Băsescu afirmă că actualul preşedinte al României are datoria de a face toate demersurile pentru a recăpăta atribuţiunile pierdute în primul mandat.

"Are o altă mare problemă: în timpul lui a fost ciuntită funcţia prezidenţială şi are obligaţia ca la sfârşitul cei de-al doilea mandat să o predea întreagă ca şi atribuţiuni, aşa cum a primit-o. Trebuie să prindă un moment când are majoritate şi să redea atribuţiunile funcţiei prezidenţiale", a declarat Băsescu, duminică seara, la B1 TV.

Printre modificările efectuate în ultimii ani şi care privesc atribuţiile preşedintelui se numără excluerea acestuia din procedura de numire a conducerii ANCOM, obligativitatea de a semna cererile formulate de ministrul Justiţiei pentru demiterea procurorilor de rang înalt şi limitarea posibilităţii de a refuza numirea unor miniştri.

Întrebat, sâmbătă, la Bistriţa, dacă în viitorul mandat o să recupereze atribuțiile care i s-au luat, Klaus Iohannis a răspuns: "Sunt foarte optimist în această chestiune și mai mult, cred că vom avea un cadru creat pentru o discuție așezată pe Constituție. Trebuie să vedem ce fel de viitor ne dorim pentru România, fiindcă unele lucruri nu sunt încă foarte bine lămurite. Românii au simțit aceste chestiuni și este cazul să începem această discuție și să încercăm să facem lucrurile mai clare."