Basescu o da exemplu pe fiica sa, Elena: 'Cine vrea, crește copii și in Romania. E singura și are trei'

Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut ca fiica sa este un exemplu al faptului ca romanii isi pot creste copiii si fara sa plece din tara, daca sunt suficient de hotarati. Intr-un interviu acordat postului RFI Romania, fostul sef de stat si actualmente europarlamentar din partea PMP Traian Basescu a afirmat ca fiica sa isi creste copiii fara prea mare sprijin din partea lui.

"Fiica mea este singura, divortata si are trei copii si ii creste. Daca vrei sa cresti trei copii, ii cresti. Si nu plecati de la premiza ca ii da tata bani. Nu.

Are si o mica firma care are succes tot mai mare. Uite ca are trei copii. Nu e scuza ca nu ai conditii sa cresti copilul. Ai conditii sa cresti trei copii. Vad ca ii creste destul de bine", a spus Traian Basescu pentru RFI Romania.

Traian Basescu a facut referire la Elena, singura dintre cele doua fiice ale sale care are trei copii.

Elena a fost casatorita cu Bogdan Ionescu, cu care are doi copii: Sofia Anais si Traian Junior. Ulterior, EBa a mai făcut o fetita pe nume Anastasia. Cel care a anuntat nasterea Anastasiei a fost chiar Traian Basescu, printr-o postare pe Facebook, potrivit Ziare.com.

Presa a relatat ca, dupa divortul de Bogdan Ionescu, Elena Basescu s-a implicat intr-o relatie cu Catalin Gheorghe, care are in Capitala mai multe restaurante.

Fostul presedinte al Romaniei nu a precizat care este "mica firma care are succes tot mai mare" a fiicei sale Elena.