Basescu: Probabil PSD și Pro Romania se vor reuni

Fostul presedinte Traian Basescu a apreciat joi seara la Realitatea TV ca probabil PSD si Pro Romania vor reveni la un singur partid.

„Pe Ponta l-a interesat (prin motiunea de cenzura) o formula in care sa poata sa prinda sub autoritatea lui si PSD-ul, nu doar Pro Romania. Momentan nu i-a iesit, dar cred ca pana la urma ii va iesi si foarte probabil vor intelege ca trebuie sa revina la un singur partid, dintr-un motiv simplu. Ponta are parlamentari, dar structurile teritoriale le are PSD-ul batran”, a zis Basescu.

