Basescu se ia de Firea in scandalul RADET: 'Cand o cauți, plange de mila copilașilor, dar nu se gandește ca pe acei copilași ii lasa in frig'

Traian Băsescu a declarat, vineri, la B1 TV, că știa, încă din perioada în care era primar general al Capitalei, că rețeaua de termoficare a Bucureștiului va ceda. Europarlamentarul PMP susține că edilii care au preluat administrarea Bucureștiului după el trebuiau să declanșeze un rapid program de înlocuire a conductelor principale ale RADET.

”Am știut că se va întâmpla așa dacă nu se iau măsuri, încă de când eram primar general. Atunci am declanșat două proiecte: unul de contorizare la scară de bloc a încălzirii și cu un dispozitiv care planifica de la ce oră la ce oră să vină căldura și am automatizat cele 750 de puncte termice. Asta înseamnă că acele puncte termice răspund comenzii contorului și dau drumul la încălzire la program. Am anticipat că această contorizare la scară de bloc și automatizarea punctelor termice nu va mai permite RADET-ului să pună în factura cetățenilor pierderile de pe conducte, ceea ce însemna că orice primar de după mine trebuia să declanșeze un rapid program de înlocuire a magistralelor principale. În timpul meu s-au înlocuit circa 250 de kilometri, dar programul trebuia continuat”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a criticat-o, în acest context, pe Gabriela Firea pentru că a cheltuit sume foarte mari pe publicitate și spectacole, în loc să se ocupe de problemele importante ale Capitalei.

”Schimbarea de conducte trebuie să fie continuă, pentru că asta face parte din mentenanță, nu este o investiție, este întreținere curentă. RADET-ul are evidența vechimii conductelor, are senzori unde vede pierderile, deci poate foarte bine să gestioneze înlocuirea de conducte ritmic, cu o singură condiție: dacă Primăria Capitalei îi asigură resursele. Dar dacă Primăria Capitalei bagă banii în publicitate pentru primar, în toate spectacolele pământului... Nu am crezut că o administrație a Primăriei Capitalei poate să facă o asemenea risipă pentru preamărirea proprie.

Directorul RADET, de meserie slugă, nu știu cum îl cheamă, în loc să spună adevărul, că Primăria Capitalei nu l-a finanțat, a cheltuit banii pe orice altceva, numai pe infrastructura RADET nu. De ce nu a ieșit să spună?

Gândiți-vă ce dezastru ar fi fost dacă Guvernul dădea în mintea doameni Firea să treacă ELCEN-ul la Primărie. Să fi văzut clientelă acolo pe centralele termice din jurul Bucureștiului”, a mai spus fostul președinte.

Traian Băsescu a mai declarat că o soluție care ar trebui gândită este o alternativă la RADET.

”Doamna Firea, când o cauți, plânge de mila copilașilor, de mila mamelor, dar nu se gândește că pe acei copilași îi lasă în frig fără nicio responsabilitate. N-am auzit-o o dată să spună că a greșit că nu a finanțat suficient RADET-ul”, a mai declarat Traian Băsescu.