Basescu: 'Voi atentiona Comisia Europeana sa nu cada in aceasta capcana a desfiintarii SIIJ' (VIDEO)

Traian Băsescu afirmă că desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) este o capcană. Fostul preşedinte anunţă că va susţine la Bruxelles păstrarea structurii de parchet, pentru a nu se ajunge la situaţii precum cele scoase la iveală de Inspecţia Judiciară din mandatul lui Kovesi de la DNA.

"E o prostie. Eu o să încerc să atenţionez Comisia Europeană să nu cadă în această capcană a desfiinţării SIIJ. Nu au decât să verifice calitatea oamenilor, a procurorilor de acolo, să stabilească standarde, să vadă ce mai trebuie modificat, dar imaginaţi-vă - ceea ce s-a întâmplat ani de zile - că un procuror DNA care se duce în instanţă are în faţă un judecător care are dosar la DNA. Cum judecă acel judecător? Iar asta a practicat doamna Kovesi mult şi bine, până când Inspecţia Judiciară a descoperit această nenoricire. Eu am făcut-o deja publică în PPE şi voi merge la plen să atenţionez Comisia Europeană", a declarat Băsescu la Realitatea TV.

Programul de guvernare cu care PNL se va prezenta în fața Parlamentului cuprinde măsuri pentru finalizarea desființării Secției pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție (SIIJ) și modificarea codurilor penale. Un proiect de lege privind desfiinţarea SIIJ a fost deja pus în dezbatere publică de ministrul Justiţiei.