Bataie ca in filme dupa o nunta aranjata care nu a mai avut loc

O bataie in plina strada a avut loc luni dupa-amiaza in localitatea Murfatlar din judetul Constanta, dupa o nunta aranjata care n-a mai avut loc. Dupa incaierare, un barbat a ajuns la spital cu traumatism toracic, iar o femeie cu rani la cap. Potrivit anchetatorilor, scandalul in care au fost implicate doua familii de romi din comuna Cobadin ar fi pornit de un conflict mai vechi, legat de o nunta aranjata care nu a mai avut loc. Membrii celor doua familii s-au intalnit, luni, pe Calea Bucuresti din localitatea Murfatlar si, dupa ce s-au certat in strada, s-au luat la bataie. La spital a ajuns un barbat in varsta de 45 de ani cu o plaga injunghiata si o femeie, mama presupusului agresor, care a fost lovita in c ...