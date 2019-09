Bataie ca-n filme pe strada: Un barbat a fost atacat cu sabia - FOTO

atacator sabie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Imagini socante filmate in plina zi in centrul orasului Campulung. Camerele de supraveghere au suprins momentul in care un barbat este fugarit cu o sabie chiar in fata primariei. Atacatorul, in varsta de 39 de ani, din Botosani, a fost retinut de politisti. Ancheta a stabilit ca intamplarea, care se putea transforma intr-un incident sangeros, era de fapt o reglare de conturi intre doua clanuri rivale. Individul care si-a amenintat vecinii cu maceta, in Braila, a comis 2 atacuri in cateva ore - VIDEO Disputa a implicat mai multi indivizi, insa imaginile de pe camerele de surpind doar momentul in care unul dintre cei atacati reuseste sa scape de urmaritorul sau inarmat cu o sabie. Jandarmii au patrulat ...