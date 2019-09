Bataie ca-n filme! Peste 20 de barbati s-au luptat cu cutite si sabii

bataie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In jur de 20 de barbati au fost filmati in timp ce se bateau cu macete, cutite si sabii, pe timpul zilei, pe strazile din Londra. Violentele au avut loc in apropierea a doua gari aglomerate din districtul comercial Croydon. O simpla cearta s-a transformat intr-o adevarata bataie! Un barbat a ajuns la spital Initial au inceput sa se lupte doi barbati, dar nu dupa mult timp s-a transformat intr-o bataie in masa. Incidentul a fost filmat, iar imaginile au ajuns pe internet, potrivit Daily Star. Politistii au facut peste 15 de arestari in cartierul respectiv, incepand cu luna martie, pentru trafic de droguri si violenta. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si ...