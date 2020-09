Bataie cu spray lacrimogen intre primarul unei comune din Prahova si contracandidatul sau de la PNL

Un conflict in care au fost implicati primarul in functie al comunei Podenii Noi (PPU-SL), Mihai Alioante, si contracandidatul sau din partea PNL, Cristian Starpici, a avut loc, joi seara, in zona caminului cultural din comuna, doua persoane avand nevoie de ingrijiri medicale dupa ce la fata locului a fost folosit un spray iritant lacrimogen.