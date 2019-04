Bataie de cap pentru banci: Incepe marea recalculare a ratelor in folosul beneficiarilor

rate banci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In mai putin de doua saptamani, toate imprumuturile noi, in lei, vor fi stabilite in functie de indicele care inlocuieste ROBOR. Ratele ar putea scadea astfel considerabil. Apar insa si modificari pe ultima suta de metri. Parlamentarii cer ca dobanzile sa fie recalculate, fara costuri suplimentare, si pentru romanii care platesc deja rate la creditele luate in ultimii ani. Veste BUNA data de Daniel Zamfir: Noul ROBOR s-ar putea aplica si contractelor in derulare, ratele vor fi mai mici Cine isi va lua un credit de 50.000 de euro, pe 2 mai, va plati o rata de 1.125 de lei, mai putin cu 135 de lei fata de o persoana care are deja un imprumut calculat la actualul Robor care a ajuns la 3,38%. Noul indice s-ar ...