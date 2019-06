Bataie de joc de 30 de milioane de euro! Asta este mostenirea lui Marius Bodea de la Aeroport! Pista s-a crapat si nimeni nu vrea sa o repare - FOTO

Aeroportul International Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Situatie total absurda intr-o mare institutie din Iasi • Aeroportul International Iasi a ajuns sa se bata in instanta pentru a dovedi calitatea unei lucrari pentru care s-au cheltuit zeci de milioane de euro si care a inceput sa cedeze • Mai grav este faptul ca actuala conducere a aerogarii este nevoita sa scoata bani din buget pentru a dovedi ca lucrarea a fost facuta in bataie de joc • Judecatorii vor stabili expertul si remuneratia de care va beneficia acesta pentru a scoate la iveala golania Caz unic intr-o mare institutie din Iasi. O situatie de la R.A. Aeroportul International Iasi a ajuns sa fie disputata in instanta intre firma care a lucrat la cel mai mare ...