BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o tanara a fost inmatriculata la ordinul lui Vela, dupa ce profesorii de la Academie au picat-o pe nedrept

Se întâmplă în România anului 2020. O tânără s-a înscris la Academia de Poliție, a dat examenele de admitere și a picat deși ar fi trebuit să promoveze. Însă, spre deosebire de alți români care dezgustați de metehnele din sistem au renunțat, tânara a mers tocmai la Ministrul Afacerilor Interne, care a dispus urgent un control în urma căruia spusele fetei s-au adeverit. Motivul pentru care mai marii Academiei au picat-o este unul halucinant: tânăra nu a scris răspunsurile succint.

"Noi toți am fost extrem de încântat de rezultatele acțiunii pe care am întreprins-o în urma unei sesizări. În instituțiile statului se pot întâmpla și minuni. (...) Conducerea MAI a fost sesizată de Popescu Elena, mama Andreei Popescu cu privire la unele nereguli în corectarea lucrării de la admiterea la Academia de Poliția de Frontieră. Corpul de control a verificat și a constatat ca întemeiată sesizarea și am luat măsurile necesare pentru înmatricularea domnișoarei în anul I. Unele răspunsuri corecte au fost anulate pe motiv că s-a depășit spațiul alocat", a explicat Vela.