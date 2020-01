Bataie intre interlopi in Capitala: Unul dintre cei doi acuzati de tentativa de omor s-a predat

Unul dintre cei doi barbati acuzati de tentativa de omor in urma conflictului violent care a avut loc joi seara, in zona Tei - Toboc din Capitala, intre doua grupuri de interlopi, s-a predat, fiind retinut. Doua persoane ranite in timpul bataii, in care s-au folosit arme albe, sunt la spital, in stare grava.