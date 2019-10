BATAIE la un liceu din Timiș - Un profesor a ajuns la SPITAL, dupa ce a avut un conflict cu un elev

Un profesor de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Lugoj, județul Timiș, a ajuns la spital după ce a avut un conflict cu un elev. Împrejurările sunt deocamdată neclare, spune inspectorul școlar general, în condițiile în care conducerea școlii nu s-a gândit să anunțe incidentul, potrivit Mediafax.

Primele informații arată că incidentul a fost filmat de elevi, iar imaginile au ajuns la conducerea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Lugoj.

„Noi analizăm incidentul și vom aplica regulamentele conform legii învățământului, care se impun în cazul respectiv. Știu că domnul profesor a fost la spital, dar nu știu amănunte, pentru că ieri a trebuit să mergem la Timișoara, cu documente, așa că astăzi ne propunem să analizăm situația și să luăm măsuri", a declarat directorul liceului, Mihaela Ghelesian.

Potrivit reprezentanților ISJ Timiș, conducerea școlii nu a anunțat inspectoratul după ce a avut loc acest incident.

Citește și: Incendiu de AMPLOARE în zona Buzești din Capitală. O rulotă în care se prepara mâncare a luat foc - FOTO

„Incidentul a avut loc miercuri. Doamna director nu părea că i-ar fi trecut prin cap că ar trebui să anunțe inspectorul școlar general, nici măcar nu își dă seama din filmare care pe care l-a bătut. Deci ea îmi spunea că o să-l introducă în comisia de cercetare disciplinară pe profesor. De ce, zic, pe profesor, dacă profesorul este bătut? Păi nu, zice, că pe filmare se vede că și profesorul l-a bătut pe copil. Și am întrebat care dintre ei este primul care l-a lovit? Ea zice că profesorul l-ar fi lovit primul. Am cerut să-mi trimită o notă cu o informare, să văd filmulețul. Nu pot să-mi dau cu părerea ce se întâmplă acolo, că atâta a putut directorul meu, deci directorul meu nici măcar nu m-ar fi anunțat, dacă nu mă anunța presa. Profesorul s-a dus la spital, că avea buza spartă și a fost cusut. S-a întâmplat în curtea școlii, în pauză. Copilul este un copil cu probleme, venit de la orfelinat, este un copil repetent, cred că a fost luat în plasament și adus probabil într-o familie care are grijă de el, e un copil pentru care, din cele spuse de doamna director, problemele lui sunt mai grave decât cele de disciplină și altercația este pusă pe seama unui incident mai vechi dintre profesorul de discipline tehnice și elev", a declarat inspectorul școlar general al ISJ Timiș, Aura Danielescu.

La Poliție nu a fost depusă, deocamdată, o plângere.