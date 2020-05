Bataie la Vama Nadlac. Sute de romani nu au rabdare sa respecte masurile și forțeaza granița. VIDEO

Zeci de români care au așteptat ore întregi la Vama Nădlac să intre în țară s-au îmbrâncit cu jandarmii chemaţi să menţină ordinea. Aproximativ 200 de oameni s-au revoltat, sâmbătă, la Vama Nădlac, după ce au stat ore în şir la coadă, pe ambele sensuri de trecere a frontierei. Oamenii chiar au îmbrâncit jandarmii chemaţi […] The post Bătaie la Vama Nădlac. Sute de români nu au răbdare să respecte măsurile și forțează granița. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.