Batalia sondajelor. Tabara lui Nicușor reacționeaza cu un sondaj care il da caștigator la limita

Nicușor Dan ar avea un ușor avans față de Gabriela Firea, potrivit unui sondaj Novel Research, scăpat spre presă. Este reacția taberei lui Nicușor Dan după ce IRSOP a prezentat un sondaj în care Gabriela Firea ar câștiga la pas confruntarea de duminică.

Astfel, candidatul dreptei este creditat cu 42% în intențiile de vot ale bucureștenilor, în vreme ce contracandidata sa de la PSD cu 40%. Pe locul trei este Traian Băsescu, de la PMP, pe care l-au indicat 9% dintre respondenți - potrivit datelor Novel Research.



55,6% dintre cei intervievați au declarat că vor merge sigur la vot.



Sondajul Novel Research a fost efectuat în perioada 23-24 septembrie, telefonic, pe un eșantion de 840 respondenți și are o marjă de eroare de 3,7%.