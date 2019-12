Batalie Voiculescu-Basescu la Universitatea București. Profesorii Laurențiu Vlad și Marian Preda au acces in Turul II la alegerile pentru alegerea noului rector

Profesorul Laurențiu Vlad, actual prorector al Universității București și fost decan al Facultății de Științe Politice, a câștigat miercuri primul tur al alegerilor pentru postul de rector al Universității Bucuresti. El a obținut 488 de voturi, fiind urmat de Marian Preda (președintele Senatului UB, cu 477 de voturi) și Florin Achim (42 de voturi). 20 de voturi au fost anulate.

Istoricul Laurențiu Vlad – fost președinte al Institutului de Studii Conservatoare al lui Dan Voiculescu a obținut cele mai multe voturi. In turul II al alegerilor viitorului rector al Universtății din București intra, la 11 voturi distanță, sociologul Marian Preda, actualul președinte al Senatului universității, fost președinte al Fundației Mișcarea Populară, pe baza căreia s-a construit Partidul Mișcarea Populară al lui Traian Băsescu.

Cele mai mari șanse le are, și datorita voturilor primite și gratie cv-ului universitar, Laurențiu Vlad. In egala măsura, Voiculescu, la rândul sau profesor universitar la ASE mai mulți ani, este mult mai influent in mediul universitar in raport cu Traian Basescu, cel mai strain de educatie si mediul academic dintre toti președinții României.

Conform descrierii de pe site-ul Universităţii Bucureşti, Laurenţiu Vlad este doctor în istorie, al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (1999). DEA (Histoire et Civilisations) la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris (1994). A avut mai multe stagii de studii / specializare / cercetare la Atena (Centrul de Studii Neoelene, Fundația Leventis / Bursier Copernicus și Leventis – oct. 1993 – ian. 1994, ian. 2015), Bruxelles (Université Libre de Bruxelles / Bursier Tempus și al Guvernului Comunității Wallonie-Bruxelles, oct. 2000, oct. – nov. 2005, febr. 2006), Paris (EHESS / Maison de Sciences de l’Hommme / Bursier al Guvernului Francez și Fernand Braudel – 1992-1993, ian. – mart. 1995, oct. – dec. 1996, febr. – mai 1999, oct. – dec. 2007), Strasbourg (Université Robert Schuman / Bursier Tempus – apr. 1995). De asemenea, a participat la mai bine de 25 de conferințe / colocvii / reuniuni științifice internaționale sau cu participare internațională organizate în Franța, Grecia, România, Ungaria ori Turcia.

În anii 1991-2016 a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, unde a deținut și funcția de membru în Consiliul Ştiinţific (2010-2011), precum și la Institutul Diplomatic Român (2006-2011). Din 2012 este membru al Colegiului editorial al Editurii Universităţii din Bucureşti și coordonator al colecţiei „Mentalităţi, Antropologie istorică, Istorie Culturală” a Editurii Institutul European din Iaşi. De asemenea, este membru în comitetele editoriale / redacționale ale revistelor Analele Universității din București – Seria Științe Politice, Arhivele Olteniei, Caiete de Antropologie Istorică, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Historia, Xenopoliana.

Conform site-ului personal, Marian Preda este sociolog, fiind prodecan şi apoi decan al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială între 2000 şi 2015. Este preşedinte al Senatului Universităţii din Bucureşti din 2015. „Sunt sociolog şi profesor universitar. Funcţionez neîntrerupt în Universitatea din Bucureşti din 1990. Prezidez Senatul Universităţii din Bucureşti din decembrie 2015. Am condus Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti între 2000 şi 2015 – mai întâi ca prodecan, apoi ca decan. Acolo predau, din 1994, cursuri de Management strategic, Comportament organizaţional, Politici sociale şi Sociologia timpului. Sunt licenţiat în inginerie mecanică. Fac parte din prima serie de studenţi sociologi a României eliberate de Revoluţia din 1989. Am absolvit un master în politici sociale (Universitatea din Bucureşti, 2005) şi un al doilea în business administration (Tiffin University, SUA, 2006). Am beneficiat de mai multe stagii de formare în străinătate (de exemplu, la University of Cambridge şi la George Washington University, cu o bursă Fulbright). Sunt doctor în sociologie din 2001 şi profesor universitar conducător de doctorate din 2006.”, arată descrierea pe care acesta şi-o face pe site-ul personal.