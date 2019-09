Batausul Mircea Manolache loveste din nou! Circ in toata regula dupa ce a fost tras pe dreapta de politisti! A cautat scuze ca sa scape de amenda!

Mircea Manolache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Patronul fimei de taximetrie Parma a dat in judecata Rutiera • Iritat ca a primit o amenda de 2.900 de lei, Mircea Manolache le cere magistratilor sa anuleze procesul-verbal • El a fost tras pe dreapta de un agent de la Biroul Rutier, care a constatat ca ar fi avut folii neomologate pe autoturismul marca Audi, pe care il conducea Un controversat afacerist si politician iesean a decis sa dea in judecata Politia Rutiera. Astfel, consilierul judetean, presedintele UNPR Iasi si patron de firma de taximetrie, Mircea Manolache, le cere magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi sa dispuna anularea unui proces-verbal intocmit de Rutiera. Afaceristul in varsta de 48 de ani a mers cu jalba-n ...