Bate vantul in zona VIP, la Afterhills

Zona VIP Afterhills Desi s-a vorbit foarte mult timp despre Afterhills, se pare ca interesul a scazut . In zona VIP nu este prezenta nicio persoana. Primele informatii care vin din partea celor prezenti la festival ne fac sa credem ca totul s-a transformat dintr-un eveniment de interes public intr-unul cu cerc restrans. Prezenta slaba la Afterhills. Cateva sute de persoane se afla la scena principala - VIDEO Festivalul Afterhills 2019 isi deschide portile pentru zece zile, in care peste 200 de trupe si artisti romani si straini vor urca pe scena. Cea de-a treia editie a festivalului din inima Moldovei vine cu mari schimbari. Desfasurandu-se pe parcursul a doua weekend-uri in padurea din Dobrovat, aflata la ...