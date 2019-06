Batman va fi primul supererou care va avea o stea la Hollywood

Batman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Supereroul de benzi desenate Batman va primi in 2020 o stea pe celebrul Walk of Fame din Los Angeles, anunta Variety. "Cavalerul negru", care anul acesta implineste 80 de ani, va imparti aceasta onoare cu regizorul Spike Lee si staruri precum Julia Roberts, Mahershala Ali, Chris Hemsworth si Octavia Spencer. Este pentru prima data cand un supererou primeste o stea pe faimosul bulevard. 14 vedete de la Hollywood care duc un mod de viata extrem de modest! Iata de ce fac asta Inaintea lui, personaje de fictiune precum Mickey Mouse, Bugs Bunny si Winnie de Plus au avut aceasta onoare. Desenatorul Bob Kane, co-creator al lui Batman, a obtinut la randul sau o stea in 2015. Interpretat pe ...