Batran, acuzat ca pipaie copiii in autobuz

Alerta in Baia Mare. Pe retelele de socializare mai multi parinti au intrat in panica dupa ce un barbat le-ar fi pipait copiii in autobuz. Mama unuia a povestit ca in urma cu o saptamana copilul ei a fost prins de organele genitale dupa ce un barbat l-ar fi ademenit cu bomboane sa se aseze langa el in autobuz. Femeia spune ca baiatul a povestit bunicii despre ce a patit. Duminica, intamplarea a facut ca baiatul si parintii sai sa se afle in acelasi autobuz cu batranul. Copilul l-a recunoscut si l-a aratat parintilor. Acestia au vrut sa vada despre ce e in stare barbatul. Si povestea s-a repetat: ademenire cu bomboane sa se aseze langa el. In acel moment parintii s-au luat de el, l-au certat, dar omul nu a scos o vorba, doar zambea ...