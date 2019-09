„Batrana pentru tine Horia… Pacat ca nu ti-ai gasit o fata tanara si frumoasa”. Cum a reactionat cantaretul

Cei doi formeaza un cuplu de multi ani si au impreuna patru copii. Cu toate ca sunt extrem de ocupati, cei doi au timp si pentru ei.

Sotia lui Horia Brenciu a aparut in costum de baie, la 50 de ani. Alice este mama a patru copii. Are doua fete mari din relatiile anterioare pe care le-a avut inainte sa il cunoasca si sa se indragosteasca de Horia Brenciu. Mai are o fetita de 6 ani si un baietel de 4 ani pe care cei doi l-au infiat.

Cu toate ca multe sotii de vedete arata, in general, cat mai bine, Alice Brenciu este o exceptie de la aceasta regula. Dar pe sotia lui Horia Brenciu nu o deranjeaza aspectul ei fizic, la cei 50 de ani ai sai.

Insa imaginile de la mare, publicate pe contul oficial de Facebook al lui Horia Brenciu, i-au nemultumit pe fani. Acestia s-au apucat sa arunce cu cuvinte urate in Alice Brenciu. Cu toate ca si el a imbatranit la cei 46 de ani ai lui, fanii ii doresc o femeie mai tanara si mai frumoasa.

„Batrana pentru tine Horia… Pacat ca nu ti-ai gasit o fata tanara si frumoasa”, i-a scris o admiratoare lui Horia Brenciu, pe Facebook.

Cantaretul nu a stat pe ganduri si i-a dat o replica fatala: „Pacat de mesajul asta, ca poza ta de profil parea atractiva”.

