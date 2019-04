Bautura MIINUNE care iti scoate toxinele din sange. Vezi cum se prepara

bautura google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceasta bautura sanatoasa are proprietati de detoxifiere a sangelui si este bazata pe sfecla, folosita in multe diete de tip de detox. Contine fier, potasiu si antioxidanti, precum si fitonutrienti, care ajuta la detoxifiere. In plus, turmericul ofera acestei bauturi proprietati anti-inflamatorii. Ceai de ceapa. Beneficii si contraindicatii. Retete pentru imunitate, tuse si dureri Ingrediente 4 sfecle rosii medii 1 portocala 1 bucatica de 5cm de ghimbir Mod de preparare Pune toate ingredientele in storcator. Consuma sucul obtinut imediat. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. bautura ...